Американские супруги признались в насилии над приемным ребенком из России

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Супруги из города Лос-Гатос в Калифорнии получат 24 и 12 лет тюрьмы за насилие над приемным ребенком из России, сообщила местная газета Mercury News.

По ее данным, супруги Ральф Флинн, которому 73 года, и Каролин Флинн, которой 44, признали себя виновными и пошли на сделку с правосудием. Муж получит 24 года тюрьмы, жена — 12 лет. Ральф Флинн признался в насильственных действиях сексуального характера против приемного сына в течение 10 лет, начиная с того момента, когда мальчику было 9 лет. Каролин Флинн призналась, что присоединилась к преступным действиям мужа, когда их приемному сыну было 15 лет.

По заявлению зампрокурора округа Санта-Клара Оан Тран, подвергшийся насилию усыновленный ребенок сейчас ведет вполне нормальную жизнь. "У него есть подруга, работа и место, где жить. Он смог по-настоящему восстановиться", — сказала Тран.

По словам прокурора, сделка обвиняемых с правосудием позволила жертве не свидетельствовать публично в суде.

"Дело разрешилось отлично. Мы фактически имеем пожизненный приговор для Ральфа Флинна и длительный тюремный срок для его жены", — сказала Тран.