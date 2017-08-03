МИД Китая надеется на мирное разрешение кризиса в Венесуэле после выборов

ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай надеется на мирное разрешение возникшего в Венесуэле кризиса после выборов в национальное учредительное собрание (НУС), Пекин не намерен вмешиваться во внутренние дела ни этой, ни других стран, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Мы искренне надеемся, что все заинтересованные стороны смогут прийти к мирному диалогу в рамках закона и надлежащим образом решат соответствующие проблемы, обеспечив тем самым национальную стабильность, экономическое и социальное развитие", — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
Он подчеркнул, что "Китай всегда придерживался принципов невмешательства в дела других стран, и настаивал на том, что отношения между странами должны выстраиваться на базе равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела".
Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек. Генпрокуратура сообщила о гибели 10 человек только в воскресенье. По официальным данным национального избирательного совета, в выборах приняли участие более 8 миллионов человек, или 41,53% избирателей. Однако эти цифры оспаривает оппозиция, в течение дня публиковавшая десятки фотографий с пустых избирательных участков в разных регионах страны. По данным противников президента Николаса Мадуро, около 90% имеющих право голоса не пришли на выборы, хотя власти даже продлили на час работу участков.