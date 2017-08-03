МИД Китая надеется на мирное разрешение кризиса в Венесуэле после выборов

ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай надеется на мирное разрешение возникшего в Венесуэле кризиса после выборов в национальное учредительное собрание (НУС), Пекин не намерен вмешиваться во внутренние дела ни этой, ни других стран, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция и многие страны не признали выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.

"Мы искренне надеемся, что все заинтересованные стороны смогут прийти к мирному диалогу в рамках закона и надлежащим образом решат соответствующие проблемы, обеспечив тем самым национальную стабильность, экономическое и социальное развитие", — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Он подчеркнул, что "Китай всегда придерживался принципов невмешательства в дела других стран, и настаивал на том, что отношения между странами должны выстраиваться на базе равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела".

"Китайская сторона верит, что правительство и народ Венесуэлы могут справиться со своими внутренними делами. Стабильное развитие Венесуэлы соответствует интересам всех сторон", — добавил Гэн Шуан.

Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек. Генпрокуратура сообщила о гибели 10 человек только в воскресенье. По официальным данным национального избирательного совета, в выборах приняли участие более 8 миллионов человек, или 41,53% избирателей. Однако эти цифры оспаривает оппозиция, в течение дня публиковавшая десятки фотографий с пустых избирательных участков в разных регионах страны. По данным противников президента Николаса Мадуро, около 90% имеющих право голоса не пришли на выборы, хотя власти даже продлили на час работу участков.