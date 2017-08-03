Китай готов работать с новым премьером Пакистана над развитием отношений

ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай готов работать с новым премьер-министром Пакистана Шахидом Хаканом Аббаси над продвижением всестороннего стратегического сотрудничества двух стран, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай горячо поздравляет господина Аббаси со вступлением в должность премьер-министра Пакистана, под его руководством правительство Пакистана продолжит отстаивать единство страны и стабильность, а также работать над продвижением экономического и социального развития", — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Гэн Шуан подчеркнул, что "Китай готов сотрудничать с Пакистаном, чтобы сохранить тенденцию стремительного развития пакистано-китайских отношений и совместно продвигать строительство китайско-пакистанского экономического коридора, а также развивать и углублять наше всестороннее стратегическое партнерство".

Избранный премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси 1 августа принес присягу президенту страны Мамнуну Хуссейну и официально вступил в должность. Он был назначен на пост главы правительства большинством голосов.

Аббаси сменил Наваза Шарифа, лидера партии Пакистанская мусульманская лига (Н), которого на прошлой неделе Верховный суд отстранил от власти по итогам антикоррупционного расследования. Как Аббаси заявлял ранее, состав правительства будет сформирован по итогам консультаций руководства правящей партии.

Аббаси будет занимать пост временно — около полутора месяцев, — пока в парламент страны в ходе довыборов не изберется преемник Наваза Шарифа, его младший брат Шехбаз Шариф. Такая схема передачи власти была согласована руководством ПМЛ (Н) и одобрена лично опальным премьером в прошлую субботу. Сам Шехбаз Шариф в настоящее время является главой правительства провинции Пенджаб. Чтобы иметь возможность стать премьер-министром, он должен стать депутатом Национального собрания.