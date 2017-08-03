Президент Венесуэлы вновь сменил главу МИД

МЕХИКО, 3 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду вновь сменил главу МИД.

Мадуро сообщил в эфире гостелевидения, что вместо недавно занявшего эту должность Самуэля Монкады теперь МИД возглавит Хорхе Арреаса.

Монкада стал министром всего лишь в июне этого года вместо ушедшей в кандидаты в национальное учредительное собрание (НУС) Делси Родригес. Арреаса приходит в МИД с поста министра по экологическому развитию горнодобывающей промышленности, однако в прошлом он занимал должность вице-президента, министра образования и министра науки.