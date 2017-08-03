Директор Белого дома по разведке покинул свой пост

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Директор Совета национальной безопасности Белого дома по разведке Эзра Коэн-Ватник покинул свой пост, сообщается в заявлении Белого дома.

"Генерал Макмастер ценит хорошую работу Совета национальной безопасности под руководством Коэна-Ватника. Он (Макмастер) решил, что в настоящее время наиболее подходящим для продолжения работы будет сменить квалификацию", — говорится в заявлении.

В середине марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп не дал своем советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру уволить директора Совета национальной безопасности Белого дома по разведке Эзру Коэна-Ватника, который не устраивал ЦРУ.

СМИ уже писали ранее о том, что Макмастер, который стал советником по национальной безопасности после отставки Майкла Флинна, не получил от Трампа полной свободы в формировании собственной команды. Коэн-Ватник считается близким к Флинну, который критиковал спецслужбы, включая ЦРУ, за "политизированность". При этом еще до ухода Флинна, по данным СМИ, ЦРУ удалось добиться отставки директора в Белом доме по вопросам Африки Робина Таунли, который впал в немилость в ЦРУ и не получил необходимого для этой работы секретного допуска.