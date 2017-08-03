МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Представители конгресса, расследующие "связи президента США Дональда Трампа с РФ", заинтересованы в получении записей телефонных разговоров, связанных со встречей Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник из конгресса.

Кроме того, существует интерес к переписке по электронной почте по поводу встречи, отмечает телеканал.

"Мы хотим все относящиеся к делу документы", — сообщил собеседник CBS.

Старший сын Трампа стал участником политического скандала, когда СМИ узнали, что в 2016 году он встречался с российским адвокатом Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле".

Трамп-младший 9 июля сделал заявление, согласно которому он с Полом Манафортом и Джаредом Кушнером встречался с российским адвокатом, а в центре переговоров была программа усыновления в США детей из России. Он добавил, что на встречу его пригласили через знакомых, и он не знал имени человека, с которым собирался переговорить.

На следующий день New York Times написала, что Весельницкая заявляла о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Однако, как заявил Трамп-младший, "никаких подробностей или дополнительной информации не было предоставлено и даже не предложено, быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, затем стороны перешли к проблеме усыновления, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было лишь "предлогом для встречи".

Еще через день Трамп-младший выложил в своем Twitter заявление, а также переписку с музыкальным критиком Робом Голдстоуном, который и организовал встречу. Сын президента США тогда заявил, что "женщина (Весельницкая) не была российским чиновником" и "не имела никакой информации, а хотела говорить об усыновлении и Акте Магнитского".

Весельницкая заявила, что не обсуждала предвыборную кампанию на встрече с Трампом-младшим, "никогда не выступала в качестве представителя российского правительства" и не предлагала компромат на Клинтон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте.