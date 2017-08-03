ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что обеспокоенность президента США Дональда Трампа новым законом об антироссийских санкциях, который он подписал в среду, "неудивительна, но неуместна".
По словам Трампа, закон по санкциям содержит "ряд явно неконституциональных положений". В частности, он позволяет конгрессу блокировать решение президента по снятию санкций без соответствующего разрешения и одобрения конгресса.
"Хотя американский народ, безусловно, надеется на улучшение отношений с Россией, то, что в действительности представляет этот закон — это их призыв к тому, чтобы (президент РФ) Владимир Путин и его режим заплатил реальную цену за нападение на нашу демократию, нарушение прав человека, оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины. Я надеюсь, что президент будет также отчетливо говорить об агрессивном поведении России, как он это сделал, выразив обеспокоенность этим законопроектом", — сказал Маккейн.