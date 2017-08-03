Госдеп потребовал от американцев покинуть КНДР до 1 сентября

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Граждане США, находящиеся в КНДР, должны покинуть страну до 1 сентября, говорится в заявлении госдепа США, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Ранее было объявлено о запрете на поездки американцев в КНДР с 1 сентября 2017 года в связи с "серьезным риском ареста и длительного содержания под стражей".

"Лица, находящиеся в настоящее время в Северной Корее по паспорту США, должны покинуть Северную Корею до того, как ограничение на поездки вступит в силу в пятницу, 1 сентября 2017 года", — сообщили в госдепе.

Госдеп США также объявил, что паспорта граждан США больше не будут действовать при поездках в КНДР или для транзита через эту страну. Запрет, который может быть продлен или, наоборот, сокращен, пока будет действовать один год.

Исключение сделано лишь для поездок журналистов и сотрудников гуманитарных организаций, а также для случаев "в интересах национальной безопасности" США.

Ранее СМИ сообщали, что запрет был введен после смерти американского студента Отто Уормбиера, отбывшего 17-месячное заключение в северокорейской тюрьме. Студент из университета Виргинии Отто Уормбиер был возвращен на родину в состоянии комы после длительного заключения в КНДР. Американец был осужден в Северной Корее на 15 лет заключения за попытку украсть и вывезти из Пхеньяна политический плакат. Он умер через несколько дней после возвращения в США.