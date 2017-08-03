Госдеп потребовал от американцев покинуть КНДР до 1 сентября

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Граждане США, находящиеся в КНДР, должны покинуть страну до 1 сентября, говорится в заявлении госдепа США, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Лица, находящиеся в настоящее время в Северной Корее по паспорту США, должны покинуть Северную Корею до того, как ограничение на поездки вступит в силу в пятницу, 1 сентября 2017 года", — сообщили в госдепе.
Госдеп США также объявил, что паспорта граждан США больше не будут действовать при поездках в КНДР или для транзита через эту страну. Запрет, который может быть продлен или, наоборот, сокращен, пока будет действовать один год.
Ранее СМИ сообщали, что запрет был введен после смерти американского студента Отто Уормбиера, отбывшего 17-месячное заключение в северокорейской тюрьме. Студент из университета Виргинии Отто Уормбиер был возвращен на родину в состоянии комы после длительного заключения в КНДР. Американец был осужден в Северной Корее на 15 лет заключения за попытку украсть и вывезти из Пхеньяна политический плакат. Он умер через несколько дней после возвращения в США.