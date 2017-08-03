Хафтар приказал противодействовать проходу к берегам Ливии судов

КАИР, 3 авг — РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар приказал штабам ВВС и ВМФ противодействовать проходу к берегам Ливии любых судов за исключением кораблей торгового флота, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление армии.

Приказ Хафтара последовал вслед за решением итальянских властей направить корабли ВМС страны к берегам Ливии, для участия в операции по борьбе с нелегальной миграцией.

Триполи, которому не подчиняется командующий ЛНА, ранее официально запросил у Рима морскую поддержку для совместной борьбы с нелегальной перевозкой людей из Ливии в Европу.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.