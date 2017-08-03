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В мире

В Минздраве Абхазии сообщили, что 27 граждан России пострадали после взрыва

Сюжет:
Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии (11)
00:2803.08.2017
(обновлено: 00:51 03.08.2017)
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© Фото : МЧС Абхазииотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. Архивное фотоотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. Архивное фото
© Фото : МЧС Абхазии

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. После взрывов на складе боеприпасов в Абхазии пострадали 27 граждан России, всего ранены 60 человек – их жизни ничто не угрожает, сообщил РИА Новости по телефону из Сухума пресс-секретарь министерства здравоохранения Абхазии Рустам Зантария.

Сотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017
© Фото : МЧС Абхазии
Опасность для людей после взрыва на складе боеприпасов в Абхазии миновала
Ранее сообщалось о 53 пострадавших. Взрывы произошли на складах минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района примерно в 16:30 мск в среду 2 августа.

"По последним данным к этому часу, – 60 пострадавших, из них двое детей. Среди раненных большая часть – средней и легкой степени тяжести. Есть два-три человека тяжелых, но их жизни ничто не угрожает", — сказал Зантария. Он указал, что необходимости в транспортировке кого-либо из пострадавших в Россию нет.

"Двадцать семь из них, по последним подсчетам, — это граждане РФ", — добавил он.

Зантария выразил уверенность, что число пострадавших уже не увеличится, "потому что очаг возгорания ликвидирован, и снаряды больше не рвутся".

По его словам, основные ранения – осколочные, от снарядов, а также от битого стекла и камней. "Большая часть пострадавших была в районе серо-водородного источника в Приморском. Там люди принимали грязевые ванны. Ударная волна принесла много камней, осколки стекла", — отметил он.

Сотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017
© Фото : МЧС Абхазии
Российские военные помогут Абхазии в ликвидации последствий взрыва
Посольство РФ в Абхазии уточняет, что пострадало 35 россиян, из которых 27 понадобилась госпитализация.

"По последним данным минздрава республики Абхазия, в результате взрыва боеприпасов на военных складах министерства обороны республики Абхазия пострадало 60 человек, из которых 35 – граждане РФ, 27 россиян госпитализированы", — сообщает посольство РФ в Абхазии на своей странице в Facebook.

Взрыв на военном складе в Абхазии
© Фото : Павел ОтырбВзрыв на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское произошел примерно в 16:30 по местному времени.Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии. 2 августа 2017
© Фото : Павел Отырб
Взрыв на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское произошел примерно в 16:30 по местному времени.
© Фото : МЧС АбхазииПремьер-министр республики Беслан Барциц заявил, что делается все необходимое для обеспечения безопасности населения.Сотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017
© Фото : МЧС Абхазии
Премьер-министр республики Беслан Барциц заявил, что делается все необходимое для обеспечения безопасности населения.
© Фото : Бадри ЕсиаваЖителей Приморского начали эвакуировать.Эвакуация людей в районе взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017
© Фото : Бадри Есиава
Жителей Приморского начали эвакуировать.
© Фото : Рустам ЧочуаВ посольстве России в Абхазии сообщили, что при взрыве пострадали 27 человек.Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии. 2 августа 2017
© Фото : Рустам Чочуа
В посольстве России в Абхазии сообщили, что при взрыве пострадали 27 человек.
© Фото : МЧС АбхазииСреди пострадавших, по информации дипломатов, 19 россиян.Сотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017
© Фото : МЧС Абхазии
Среди пострадавших, по информации дипломатов, 19 россиян.
© Фото : МЧС АбхазииРаненных, по словам источника РИА Новости, доставляют в лечебные учреждения.Ситуация на месте взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017
© Фото : МЧС Абхазии
Раненных, по словам источника РИА Новости, доставляют в лечебные учреждения.
© Фото : МЧС АбхазииВ Ростуризме заявили, что среди пострадавших нет туристов из России.Сотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017
© Фото : МЧС Абхазии
В Ростуризме заявили, что среди пострадавших нет туристов из России.
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