Израиль построил новую стену вдоль границы с Западным берегом реки Иордан

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 авг — РИА Новости. Министерство обороны Израиля объявило о завершении строительства новой 42-километровой секции "забора безопасности", которая прикрыла один из самых проблемных участков границы с Западным берегом реки Иордан.

Бетонная стена в семь метров высотой протянулась между населенными пунктами Таркумия и Мейтар, расположенными в районах крупного палестинского города Хеврона и израильской Беер-Шевы.

"Инженерно-строительное подразделение министерства обороны завершило строительство заградительного сооружения в южной части Хевронского нагорья. Забор безопасности высотой семь метров и протяженностью 42 километра предназначен для предотвращения проникновения террористов и нелегалов на территорию Израиля", — сказал министр обороны Авигдор Либерман.

"До недавнего времени проще всего проникнуть в Израиль как нелегалам, так и террористам было именно в районе Хевронского нагорья", — добавил он.

Решение о строительстве секции, закрывающей южный участок границы Израиля с Западным берегом, было принято в марте прошлого года в ответ на серию случившихся тогда терактов. Самый резонансный из них произошел в Тель-Авиве, где палестинец убил ножом американца и ранил 11 человек, включая четырех туристов из России.

Систему заградительных сооружений, физический барьер на пути палестинских боевиков, в Израиле считают одним из самых эффективных средств борьбы с террором и предпочитают называть "забором безопасности". Он возводится вдоль границ Западного берега, заходя на отдельных участках вглубь земель палестинцев и опоясывая крупнейшие их города.

По плану, протяженность забора должна превысить 700 километров, но за полтора десятка лет проект завершен примерно на половину. Основная причина проволочек — судебные иски со стороны палестинцев, которые называют сооружения "стеной апартеида" и инструментом израильской оккупации.