Последняя группа "Джебхат ан-Нусры"* покинула территорию Ливана

БЕЙРУТ, 3 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Завершился процесс вывода боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* с их родственниками с территории Ливана в Сирию, сообщил РИА Новости источник в "Хезболлах".

"Закончился процесс вывода боевиков "Нусры", их родственников и тех, кто пожелал уехать с ними. Всего вышло 116 автобусов, не считая колонны Красного Креста, составленного из 17 машин", — сообщил собеседник агентства.

Источник в "Хезболлах" ранее сообщил РИА Новости, что в итоге ливанский Эрсаль должны покинуть 7777 человек, включая боевиков.

Вывод был отложен на двое суток изначально из-за логистических вопросов, позже боевики "Джебхат ан-Нусра" начали менять условия и повышать требования. В ночь на среду сторонам при участии ливанской службы государственной безопасности удалось достичь окончательного соглашения и начать процесс.

Ливанское движение "Хезболлах" с 21 июля сумело освободить от террористов "Джебхат ан-Нусры" 90 квадратных километров горного района Эрсаль. Параллельно совместно с сирийскими войсками был полностью взят под контроль соседний горный район Флита (сирийская территория)".

Горный район Эрсаль считался на сегодняшний день самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы использовали труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсаль, как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодое население на войну против сирийской армии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.