Немецкие СМИ сравнили поставки американского оружия Киеву с кошмарным сном

Президент Украины Петр Порошенко требует у США поставок оружия еще с тех пор, когда президентом был Барак Обама. При этом одна мысль о том, что Вашингтон удовлетворит просьбу Киева, для Германии и Франции подобна кошмарному сну, пишет Deutschlandfunk. Подробнее — в нашем материале.