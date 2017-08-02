Президент Молдавии по-прежнему намерен встретиться в Иране с Рогозиным

КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в среду, что по-прежнему намерен провести в Тегеране встречу с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным, объявленным в Молдавии персоной нон грата.

Додон 29 июля заявил, что 5 августа планирует встретиться с Рогозиным в Тегеране. 2 августа правительство Молдавии объявило российского вице-премьера персоной нон грата.

"Четвертого числа буду в Тегеране. Намерен провести там запланированную встречу с Дмитрием Рогозиным", — написал в Facebook Додон, который находится на Афоне в Греции, а оттуда поедет в Тегеран на инаугурацию президента Хасана Роухани.

Он также заявил, что во время молитвы вспомнил слова "железного канцлера" Германии Отто Бисмарка: "Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть".

"Думаю, что те, кто пока еще контролируют нынешние правительство в Кишиневе, об этом забыли и явно заигрались", — добавил Додон.

Рогозин и Додон должны были встретиться в Молдавии на прошлой неделе. Но румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали самолету с российской делегацией пересечь свое воздушное пространство. После этого Рогозин вернулся в Москву, а встречу было решено перенести в Тегеран.