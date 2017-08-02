Трамп выбрал посла США в Словении по совету супруги, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой посла в Словении – им станет предпринимательница из Калифорнии и давний сторонник Республиканской партии Келли Робертс, сообщает издание New York Magazine.

По информации издания, с выбором кандидатуры Трампу помогла его супруга Меланья, которая родилась в Словении.

"Источник, знакомый с процессом отбора (кандидатов – ред.), говорит, что ей (Меланье – ред.) представили досье на нескольких потенциальных кандидатов, и она одобрила Робертс во многом потому, что ей казалось, что США были бы лучше представлены членом бизнес-сообщества", — пишет New York Magazine.

Робертс и ее супруг Дуэйн владеют отелем в городе Риверсайд в Калифорнии. Кроме того, у нее есть еще несколько предприятий, включая виноградники в штате Орегон.

Ранее Робертс не раз оказывала помощь кандидатам-республиканцам, в частности Джорджу Бушу-младшему и Арнольду Шварценеггеру. По данным New York Magazine, только в прошлом году Робертс и ее супруг пожертвовали республиканцам 1,2 миллиона долларов, а лично она в октябре перевела в фонд Трампа 50 тысяч долларов.

Издание напоминает, что в США распространена практика назначения сторонников действующего президента послами в не самые "горячие" страны. Однако в случае со Словенией лишь один посол не был карьерным дипломатом – Юсуф Гафари, назначенный Бараком Обамой.