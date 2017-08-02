Число россиян, пострадавших при взрыве на складе в Абхазии, выросло до 35

Сотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017

Сотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Число россиян, пострадавших при взрыве на складе боеприпасов в абхазском селе Приморское, выросло до 35, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства в Сухуми Турала Джавадова.

"Шестьдесят человек пострадавших, 35 россиян, из которых 27 госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. В основном пострадавшие с травмами легкой и средней степеней тяжести. Только четыре человека имеют тяжелую форму", — рассказал дипломат.

Ранее сообщалось, что при ЧП пострадали 53 человека, в том числе 19 граждан России.

Министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия рассказал Sputnik Абхазия, что пострадавшие госпитализированы в больницы города Гудаута и Сухуми. Источник в МВД Абхазии сообщил РИА Новости, что опасность для людей, находящихся в близлежащих населенных пунктах, миновала.

Взрыв на складе боеприпасов Минобороны Абхазии неподалеку от села Приморское произошел около 16:30 по местному времени. Жители поселка были эвакуированы. На данный момент тушение пожара на месте ЧП продолжается.