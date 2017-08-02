МЧС Армении рассказало о состоянии пострадавших при взрыве в Ереване

ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Состояние двух пострадавших при взрыве в Ереване крайне тяжелое, сообщили в среду в пресс-службе МЧС Армении.
Ранее заместитель начальника управления информации и по связям с общественностью МЧС Нана Гндоян заявила РИА Новости, что в результате взрыва в одном из жилых домов ереванского квартала Давидашен пострадали два человека.
"Двое раненых доставлены в ереванский медицинский центр "Армения". Их состояние оценивается как крайне тяжелое", — говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, у одного из пострадавших оторвало стопу. Официальных сообщений о причинах взрыва пока нет, однако онлайн издания сообщили, что получившие увечья молодые люди пытались распилить некий боеприпас.