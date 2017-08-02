Украинские диверсанты подорвались на собственных минах, заявили в ДНР

ДОНЕЦК 2 авг — РИА Новости. Диверсионные группы украинских силовиков попытались проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой республики, но подорвались на своих же минах и понесли потери, сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"В 21.00, с наступлением темноты, две диверсионно-разведывательных группы противника численностью по 10-15 человек каждая, предприняли попытку проникнуть на территорию республики в районе Водяного, но, зайдя на собственное минное поле, подорвались, в результате чего были демаскированы", — сказал представитель командования.

В ведомстве добавили, что в результате неудачной попытки диверсионной группы перейти линию соприкосновения силовики открыли беспорядочный огонь по позициям сил ДНР из бронетехники и стрелкового оружия.

"Прикрывая отход своих диверсантов, которые понесли потери, украинские военнослужащие из состава 59 отдельной механизированной пехотной бригады открыли беспорядочный огонь из БМП и стрелкового оружия по позициям ДНР", — сказал представитель ведомства.

Кроме того, по словам представителя оперативного командования ДНР, силовики перебрасывают бронетехнику к северным окраинам Донецка для провокационных обстрелов города. "По имеющейся у нас информации, противник стягивает бронированную технику в районе села Пески (северный пригород Донецка — ред.) для осуществления провокационных обстрелов окраин Донецка и позиций ДНР", — сказал представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.