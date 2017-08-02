Число пострадавших при взрыве на складе в Абхазии достигло 53

Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии (10)

Эвакуация людей в районе взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017

Эвакуация людей в районе взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017

СУХУМ, 2 авг – РИА Новости. Более 50 человек пострадали при взрыве на складе боеприпасов в Приморском, сообщил агентству Sputnik Абхазия министр здравоохранения страны Тамаз Цахнакия.

Ранее сообщалось о 27 пострадавших, среди которых 19 россиян.

По его словам, 42 человека госпитализированы в Гудаутскую больницу, еще 11 человек доставлены в Республиканскую больницу в Сухуме.

"Всем проводится лечение в полном объемы. Их состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Там организовали все, что необходимо, все бригады врачей мобилизованы", — отметил министр.

Цахнакия уточнил, что в основном травмы получены от ударной волны – ушибы, контузии, осколочные ранения.

"Только что прибыл из Гудауты, привез оттуда тяжелых больных. Троих прооперировали с осколочным ранением грудной клетки, конечностей. Открытые переломы. Люди от взрывной волны падали", — сказал он.

Боеприпасы взорвались на складах минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района примерно в 16:30 мск в среду 2 августа.

На место происшествия прибыл премьер-министр Абхазии Беслан Барциц.

"Делается все необходимое для обеспечения безопасности и эвакуации людей по периметру места взрыва в селе Приморское", — заявил Барциц корреспонденту Sputnik.

По республиканской дороге ограничен проезд транспорта ввиду возможности попадания осколков на трассу. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасность.

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