Клинцевич: подписав закон о санкциях, Трамп признал свое поражение

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Подписав закон о санкциях, президент США Дональд Трамп признал своё поражение в борьбе с конгрессом, считает первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

В среду Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем

достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

"Подписав раскритикованный им закон о новых антироссийских санкциях, Дональд Трамп, по сути, признал свое поражение. В каком-то смысле этот закон в его нынешнем виде отразил соотношение сил между американским президентом и конгрессом, которое сложилось в данный конкретный момент", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По мнению парламентария, причиной введения санкций стало то, что США "реально чувствуют противодействие с нашей стороны своим гегемонистским устремлениям".

"Судя по всему, в обозримом будущем ситуация в российско-американских отношениях в лучшую сторону не изменится. Тем не менее, остается одна сфера, где взаимодействие наших двух стран, при всем различии подходов, абсолютно необходимо. Это сфера – безопасность мира, предотвращение любой возможности возникновения глобальной войны", — констатировал сенатор.