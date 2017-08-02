Клинцевич: подписав закон о санкциях, Трамп признал свое поражение

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Подписав закон о санкциях, президент США Дональд Трамп признал своё поражение в борьбе с конгрессом, считает первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.
В среду Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем
"Подписав раскритикованный им закон о новых антироссийских санкциях, Дональд Трамп, по сути, признал свое поражение. В каком-то смысле этот закон в его нынешнем виде отразил соотношение сил между американским президентом и конгрессом, которое сложилось в данный конкретный момент", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.
"Судя по всему, в обозримом будущем ситуация в российско-американских отношениях в лучшую сторону не изменится. Тем не менее, остается одна сфера, где взаимодействие наших двух стран, при всем различии подходов, абсолютно необходимо. Это сфера – безопасность мира, предотвращение любой возможности возникновения глобальной войны", — констатировал сенатор.