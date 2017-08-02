Опасность для людей после взрыва на складе боеприпасов в Абхазии миновала
22:3902.08.2017
(обновлено: 22:50 02.08.2017)
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СУХУМ, 2 авг – РИА Новости. Опасность для людей после пожара на складе боеприпасов в Приморском миновала, заявил Sputnik Абхазия министр внутренних дел страны Аслан Кобахия.
Боеприпасы взорвались на складах минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района примерно в 16:30 мск в среду 2 августа. Более 50 человек пострадали при взрыве, они были доставлены в лечебные учреждения Гудауты и Сухума.
По словам министра, возгорание практически локализовано, специалисты МЧС вышли на место взрыва. Кобахия отметил, что жителям пятиэтажного многоквартирного дома, который расположен неподалеку, разрешили вернуться в свои квартиры.
Как рассказал Кобахия, сотрудники министерства внутренних дел, министерства обороны и МЧС Абхазии будут нести службу в селе Приморское до утра.
По словам министра внутренних дел, рядом с пострадавшим складом есть еще один склад боеприпасов, которому, к счастью, ничего не угрожает.
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Взрыв на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское произошел примерно в 16:30 по местному времени.
Премьер-министр республики Беслан Барциц заявил, что делается все необходимое для обеспечения безопасности населения.
Жителей Приморского начали эвакуировать.
В посольстве России в Абхазии сообщили, что при взрыве пострадали 27 человек.
Среди пострадавших, по информации дипломатов, 19 россиян.
Раненных, по словам источника РИА Новости, доставляют в лечебные учреждения.
В Ростуризме заявили, что среди пострадавших нет туристов из России.