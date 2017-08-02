Опасность для людей после взрыва на складе боеприпасов в Абхазии миновала

Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии (10)

Сотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017

Сотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017

СУХУМ, 2 авг – РИА Новости. Опасность для людей после пожара на складе боеприпасов в Приморском миновала, заявил Sputnik Абхазия министр внутренних дел страны Аслан Кобахия.

Боеприпасы взорвались на складах минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района примерно в 16:30 мск в среду 2 августа. Более 50 человек пострадали при взрыве, они были доставлены в лечебные учреждения Гудауты и Сухума.

По словам министра, возгорание практически локализовано, специалисты МЧС вышли на место взрыва. Кобахия отметил, что жителям пятиэтажного многоквартирного дома, который расположен неподалеку, разрешили вернуться в свои квартиры.

Как рассказал Кобахия, сотрудники министерства внутренних дел, министерства обороны и МЧС Абхазии будут нести службу в селе Приморское до утра.

По словам министра внутренних дел, рядом с пострадавшим складом есть еще один склад боеприпасов, которому, к счастью, ничего не угрожает.

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