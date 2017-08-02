Евросоюз не признал Национальное учредительное собрание Венесуэлы

БРЮССЕЛЬ, 2 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз не признает Национальное учредительное собрание Венесуэлы, заявила в среду глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция и многие страны мира не признали выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.

"Европейский Союз и его государства-члены не могут признать учредительное собрание, поскольку они обеспокоены проблемой эффективного представительства и законности, и призывают правительство президента Николаса Мадуро принять срочные меры, чтобы исправить ситуацию", — говорится в заявлении Могерини, распространенном в Брюсселе.

От имени ЕС Могерини призвала власти Венесуэлы освободить всех политических оппонентов и принять другие надлежащие меры для восстановления политического диалога. Евросоюз, говорится в заявлении, призывает "все стороны воздерживаться от насилия, в том числе с помощью неустановленных групп вооруженных гражданских лиц, и обеспечить полное соблюдение всех прав человека.

Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек. Генпрокуратура сообщила о гибели 10 человек только в воскресенье. По официальным данным национального избирательного совета, в выборах приняли участие более 8 миллионов человек, или 41,53% избирателей. Однако эти цифры оспаривает оппозиция, в течение дня публиковавшая десятки фотографий с пустых избирательных участков в разных регионах страны. По данным противников президента Николаса Мадуро, около 90% имеющих право голоса не пришли на выборы, хотя власти даже продлили на час работу участков.