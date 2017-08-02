В США эвакуируют городок после схода с рельсов поезда с опасными химикатами

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Власти эвакуируют всех жителей городка Хайндмэн, штат Пенсильвания, после того, как в населенном пункте частично сошел с рельсов грузовой поезд с опасными химикатами, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел около 5 утра по местному времени (12.00 мск). Как сообщил представитель железнодорожной компании CSX Роб Дулитл, по меньшей мере 32 вагона направлявшегося из Чикаго в штат Нью-Йорк поезда сошли с рельсов. По его словам, из двух вагонов, перевозивших нефтяной газ и расплавленную серу, произошла утечка, возник пожар.

Власти выпустили постановление об эвакуации всех местных жителей, проживающих в радиусе мили (1,6 километра) от места происшествия. В эту область входит вся территория городка Хайндмэн с населением около 900 человек. Как заявил губернатор штата Том Вольф, специалисты проводят необходимые исследования, чтобы установить возможное влияние происшествия на здоровье людей. Данных о пострадавших не поступало.