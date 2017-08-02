Запрет на поездки американцев в КНДР вступит в силу с первого сентября

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Запрет на поездки американцев в КНДР вступит в силу 1 сентября, сообщается в распоряжении госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Текст распоряжения опубликован в Федеральном регистре США (сборнике правительственных актов).

"Госдепартамент определил, что серьезный риск ареста и длительного содержания под стражей для граждан Соединенных Штатов представляет непосредственную угрозу для физической безопасности граждан США, путешествующих в КНДР", — говорится в документе.

В связи с этим ведомство объявляет, что паспорта граждан США больше не будут действовать при поездках в КНДР или для транзита через эту страну. Запрет, который может быть продлен или, наоборот, сокращен, пока будет действовать один год.

Исключение сделано лишь для поездок журналистов и сотрудников гуманитарных организаций, а также для случаев "в интересах национальной безопасности" США.

Ранее СМИ сообщали, что запрет был введен после смерти американского студента Отто Уормбиера, отбывшего 17-месячное заключение в северокорейской тюрьме. Студент из университета Виргинии Отто Уормбиер был возвращен на родину в состоянии комы после длительного заключения в КНДР. Американец был осужден в Северной Корее на 15 лет заключения за попытку украсть и вывезти из Пхеньяна политический плакат. Он умер через несколько дней после возвращения в США.