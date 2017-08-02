МИД назвал решение США об антироссийских санкциях недальновидным

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Санкции США — недальновидная, опасная линия, чреватая подрывом стабильности, за которую именно Москва и Вашингтон несут особую ответственность, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

"Вызывает сожаление, что в США введен в силу направленный против России санкционный закон. Само его название – "О противодействии противникам Америки посредством санкций" – говорит за себя: инициаторы данной затеи пытаются внушить американской общественности соответствующее представление о нашей стране. Это очень недальновидная и даже опасная линия, чреватая подрывом стабильности, за которую именно Москва и Вашингтон несут особую ответственность", — сообщили в ведомстве.

В среду Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.