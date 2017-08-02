Небензя: проблему КНДР можно решить политическим диалогом, а не санкциями

ООН, 2 авг — РИА Новости. Проблему КНДР можно решить политическим диалогом, а не санкциями, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Санкции — более глубокие или нет — не решат проблему. Думаю, что это сделает политический диалог, и мы призываем все стороны, прежде всего Соединенные Штаты и Северную Корею, участвовать в нем", — сказал Небензя. По его словам, у проблемы КНДР нет легких решений.

Северная Корея 4 июля объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета — 933 километра. Южнокорейские военные считают, что если бы ракета была пущена по обычной траектории, она преодолела бы расстояние в 7-8 тысяч километров. Это означает, что при пуске из северокорейского порта Вонсан она может поразить цели на Аляске и в Сиэтле.

В КНДР 29 июля заявили о втором успешном пуске ракеты "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд, дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота — 3724,9 километра.

Южнокорейские военные полагают, что на этот раз была испытана межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По данным российского Минобороны, ракета поднялась на 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря.