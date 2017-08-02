СМИ: вице-президент США пообещал помочь вступлению Косово в НАТО

БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Вашингтон поможет самопровозглашенной республике Косово стать полноправным членом НАТО, заявил вице-президент США Майк Пенс на полях саммита Адриатической Хартии в среду в Подгорице, передает Радио и телевидение Косово (РТК).
"США постараются, чтобы не было препятствий для Косово стать полноправным членом Адриатической Хартии и будущим членом НАТО. США продолжают поддерживать диалог между Косово и Сербией для нормализации и установления добрососедских отношений", — цитирует телеканал Пенса.
Вице-президент США также поблагодарил Приштину за борьбу с терроризмом и "предотвращение терактов, планировавшихся на территории Албании, Косово и Македонии".
Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.