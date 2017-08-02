Посольство подтвердило гибель россиянина в Перу

МЕХИКО, 2 авг – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Погибший в Перу альпинист действительно был гражданином России Мазневым, сообщила РИА Новости по телефону первый секретарь российского посольства в Лиме Варвара Бойкова.

"Мы получили копию его паспорта, он был 1989 года рождения, тело было обнаружено в труднодоступном горном районе", – сказала Бойкова.

Ранее сообщалось, что три альпиниста — россиянин и два чилийца — погибли в Перу во время восхождения на одну из гор в Андах. Группа спасателей отправилась на поиски пропавших туристов в понедельник, тела удалось обнаружить во вторник. Туристы пытались самостоятельно и без профессионального гида совершить восхождение на одну из вершин горного хребта Кордильера-Бланка. Нашедший тела погибших гид заявил, что их накрыла лавина. Тела находились в расщелине.

"Местная полиция сообщила, что у Мазнева было два паспорта – российский и американский, однако по какому из них он въехал в Перу, пока установить не удалось", — сказала дипломат.

В среду тело погибшего должно быть доставлено с места гибели в город Уарас, откуда будет организована репатриация. Однако, по словам Бойковой, пока не известно, куда повезут погибшего – в Россию или США, как и не ясно, была ли у погибшего надлежащая страховка.