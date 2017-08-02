В Португалии легкомоторный самолет аварийно сел на пляже

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Двое отдыхающих погибли в результате аварийной посадки легкомоторного самолета на пляже недалеко от Лиссабона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Погибшие — 56-летний мужчина и 8-летняя девочка — в момент инцидента загорали на пляже Капарика, который находится примерно в 30 километрах к югу от Лиссабона.

Один из очевидцев рассказал португальскому телеканалу SIC Noticias, что перед посадкой на пляж самолет летел очень низко над загорающими. По сообщениям свидетелей, во время посадки самолета некоторые отдыхающие убежали в воду.

На фотографиях, показанных телеканалом, видно, что у самолета было частично сломано левое крыло. Двое пассажиров самолета не пострадали и были допрошены полицией.