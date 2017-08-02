Российские военные помогут Абхазии в ликвидации последствий взрыва

СУХУМ, 2 авг — РИА Новости. Военные российской седьмой военной базы прибыли к месту взрыва на складе боеприпасов в Абхазии, чтобы помочь с ликвидацией последствий ЧП, сообщил агентству Sputnik Абхазия командир российской военной базы, полковник Игорь Егоров.

Ранее агентство Sputnik Абхазия сообщило, что на складе боеприпасов в селе Приморское произошел взрыв. Как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Абхазии Турал Джавадов, ссылаясь на неокончательные данные, поступающие из Минздрава республики, при взрывах на складе боеприпасов в Абхазии ранены 27 человек, из них 19 — россияне.

"Мы прибыли на место взрыва с сотрудниками министерства обороны Абхазии для того, чтобы помочь в ликвидации последствий взрыва. У нас есть три БТР на всякий случай, если придется эвакуировать людей, здесь пожарные и санитарные автомобили, беспилотник, который провел доразведку. Разведка беспилотника расшифровывается сейчас, после чего мы будем знать конкретно, что взорвалось на территории склада", — сказал Егоров.

Все новости Абхазии читайте на сайте Sputnik Абхазия >>