Иракские военные сообщили о ликвидации командира тренировочных лагерей ИГ*

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Иракские ВВС ликвидировали в среду командира лагерей подготовки террористов ИГ* в городе Талль-Афар к западу от Мосула, сообщила армия Ирака в своем Twitter.

"Один из командиров ИГ по имени Абу Исмаил, руководитель лагерей подготовки боевиков ИГ в Талль-Афаре, убит при бомбардировке иракскими ВВС его штаб-квартиры", — говорится в сообщении.

Ранее иракский курдский телеканал Rudaw сообщил со ссылкой на главу генштаба курдских вооруженных сил пешмерга Джабара Явара, что операция по освобождению Талль-Афара от ИГ уже началась. Власти Ирака о начале штурма пока не заявляли — премьер Хайдер аль-Абади ранее обещал, что Талль-Афар станет целью армии после Мосула и операция начнется в ближайшее время.

Талль-Афар, в 50 километрах к западу от Мосула, остается последним серьезным оплотом террористов на границе с Сирией. Город населяют в основном иракские туркмены, являющиеся мусульманами-суннитами. По оценкам военных, в городе могут находиться около 1 тысячи боевиков ИГ, в том числе бежавших из Мосула.

* Террористическая организация, запрещенная в России.