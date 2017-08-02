МИД Сирии потребовал от ООН осудить действия коалиции во главе с США

БЕЙРУТ, 2 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Руководство САР направило письма в СБ ООН и генеральному секретарю ООН с требованием осудить действия международной коалиции в результате которой гибнут мирные жители, сообщается в заявлении МИД САР.
"Международная коалиция убивает гражданских и разрушает инфраструктуру, которую построил сирийский народ потом кровью и продолжает бороться с терроризмом", — говорится, в частности, в заявлении.
В конце июня самолеты коалиции во главе с США нанесли три авиаудара по городу Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян, в результате чего погибли 90 мирных граждан, включая женщин и детей.
Действия международной коалиции под предлогом борьбы с ИГ (террористическая организация запрещена в РФ) в Сирии являются нелегитимными и проходят без согласия и координации с сирийским руководством.
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