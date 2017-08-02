БЕРЛИН, 2 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Кабмин ФРГ приветствует координацию США и ЕС по вопросу антироссийских санкций, которая предусматривается в подписанном президентом США законе, заявили в среду в пресс-службе немецкого правительства.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Он расширяет ряд секторальных санкций, в частности сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Закон также корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

"Остается важным, что США и Европа продолжают тесно координировать их санкционную политику в отношении России. В связи с этим федеральное правительство приветствует, что этот закон прямо предусматривает это", — заявили в пресс-службе, текст заявления которого в распоряжении РИА Новости.

"Мы по-прежнему придерживаемся точки зрения, что целью американских санкций не должна стать экономика ЕС, если речь идет о введении санкций против действий России. Мы в принципе отвергаем санкции экстерриториального действия, то есть для третьих государств", — говорится в заявлении.

По словам пресс-службы кабмина, именно с этих позиций Берлин "будет проверять принятый закон".#