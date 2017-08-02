При взрывах в Абхазии пострадали 19 россиян, всего ранены 27 человек

Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии (7)

Сотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017

Сотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. При взрывах на складе боеприпасов в Абхазии ранены 27 человек, из них 19 — россияне, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Абхазии Турал Джавадов, ссылаясь на неокончательные данные, поступающие из Минздрава республики.

"По предварительным данным, пострадали 19 россиян, общее количество пострадавших — 27 человек", — сказал Джавадов.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, пострадавшие доставляются в лечебные учреждения. Тушение пожара на складе продолжается. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее агентство Sputnik Абхазия сообщило, что на складе боеприпасов в селе Приморское произошел взрыв.

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