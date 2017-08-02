По центру Киева прогулялась обнаженная женщина

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. На площади Победы в Киеве сняли на видео обнаженную женщину, гуляющую по проезжей части, сообщает портал "Страна.ua".

По информации издания, женщина вела себя странно — она словно не замечала оживленное движение транспорта, в то время как водителям с трудом удавалось вовремя затормозить или объехать ее.

На записи видно, как она добралась до островка безопасности на перекрестке и нарочито медленно пошла вдоль разделительной линии.

Судя по сообщениям в соцсетях, женщина прогуливалась в таком же виде и по Крещатику.

По информации портала "Сегодня.ua", полицейские заметили голую женщину на площади Победы. "Она оказалась психически больной и была доставлена в больницу. Возможно, дошла с Крещатика", — рассказали в правоохранительных органах.