В Турции арестовали гражданина Франции за связи с РПК

АНКАРА, 2 авг — РИА Новости. Сотрудники сил безопасности Турции задержали на границе с Ираком гражданина Франции Лопера Жана Рене Бюро, подозреваемого в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщает во вторник агентство Anadolu.

Отмечается, что француз был задержан 26 июля при прохождении через КПП "Хабур" в районе провинции Ширнак на юго-востоке Турции. В ходе личного досмотра при нем обнаружены фотографии и документы, свидетельствующие о его связях с сирийской курдской Партией демократического союза, которую Анкара считает террористической группировкой, связанной с РПК.

Гражданина Франции задержали и доставили в отдел по борьбе с терроризмом провинции Ширнак, где изучили изъятые материалы. Как сообщает агентство, по итогам анализа стало ясно, что подозреваемый подготовил фотосессию о РПК и сделал ряд интервью, пропагандирующих ее деятельность в регионе. Кроме того, при досмотре у Бюро обнаружены документы с пометкой "список поставок оружия" и множество документов и видеозаписей, принадлежащих РКК.

Отмечается, что решением суда француз был арестован.