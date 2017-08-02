Военная база России в Абхазии при взрыве на складе не пострадала

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Личный состав и военные объекты военной базы РФ не пострадали в результате взрыва на складах боеприпасов Минобороны Абхазии, заявил в среду начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Ранее агентство Sputnik Абхазия сообщило, что на складе боеприпасов в селе Приморское произошел взрыв. Около 20 человек пострадали, четверо поступили в Республиканскую больницу.

"В результате взрыва на складах боеприпасов Минобороны Абхазии в Гудаутском районе личный состав и военные объекты российской военной базы не пострадали. В настоящее время командованием российской военной базы организовано взаимодействие с военным ведомством республики для ликвидации последствий кризисной ситуации и оказания помощи пострадавшим", — сказал Астафьев.

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