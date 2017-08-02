В британском аэропорту задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта

ЛОНДОН, 2 авг – РИА Новости. Подозреваемый в подготовке теракта мужчина был задержан во вторник в аэропорту Саутенд к востоку от Лондона, сообщили РИА Новости в среду в лондонской полиции.

"Мужчина 49 лет был задержан сотрудниками полиции в аэропорту Саутенд… во вторник, 1 августа, после чего было принято решение арестовать его по подозрению в подготовке теракта", — сообщили в полиции.

В настоящее время арестованный находится в камере предварительного заключения в полицейском участке на юге Лондона, правоохранители проводят обыск по месту его проживания в Эссексе. Следствие по данному делу продолжается.