Новая редакция санкций против России учитывает интересы ЕС, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Новая редакция законопроекта по санкциям против энергосектора РФ позволит администрации США быть более гибкой в их применении, что соответствует интересам Евросоюза, говорится заявлении президента США Дональда Трампа.

"Мы достигли прогресса в улучшении языка (законопроекта), чтобы дать Минфину большую гибкость в предоставлении лицензий американским компаниям и физлицам. Улучшенный язык этого законопроекта также отвечает на опасения наших европейских союзников, которые выразили желание быть более устойчивыми к антироссийским санкциям против энергетического сектора", — отмечает Трамп в своем заявлении.

Трамп подписал законопроект в среду. Сенат США в прошлый четверг принял этот закон. Ранее на той же неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов.

Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

При этом, в отличие от более раннего законопроекта, который инициировал сенат, в документ была внесена фраза, что эти санкции должны быть наложены "при взаимодействии с союзниками Соединенных Штатов". Как отмечается в комментарии юридической компании Latham&Watkins (есть в распоряжении РИА Новости): "Эта фраза была добавлена к версии закона палаты (представителей) в ответ на вопросы, поставленные европейскими союзниками в контексте таких проектов, как "Северный поток-2".