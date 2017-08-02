МИД: объявление Рогозина персоной нон грата в Молдавии опасно для региона

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Объявление российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата в Молдавии может иметь серьезное дестабилизирующее влияние на общую ситуацию в регионе, говорится в сообщении МИД России.

В МИД России 2 августа был приглашен посол Молдавии Андрей Негуца, которому выражен решительный протест в связи с решением молдавского правительства об объявлении Рогозина персоной нон грата.

"Было особо отмечено, что в последнее время мишенью провокаций становятся не только высокие российские представители, миротворцы, но и простые граждане обеих стран. Складывается впечатление, что кишиневские политики стремятся получить роль "правофлангового" в той истеричной и бесперспективной кампании, которая развернута против Российской Федерации", — сообщили в ведомстве.

В МИД отметили, что "все это вызывает законное негодование и получит соответствующий ответ". "Более того, вынуждены обратить внимание, что подобные опасные действия могут иметь серьезное дестабилизирующее влияние на общую ситуацию в регионе и в Европе в целом. Это особенно актуально в контексте продолжающихся попыток ряда молдавских политиков искусственно обострить ситуацию вокруг приднестровского урегулирования", — сообщили в министерстве.

Правительство Молдавии в среду объявило Рогозина персоной нон грата. По словам главы МИД Молдавии Андрея Галбура, Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые "несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер". Он привел в пример интервью, которое российский вице-премьер дал каналу "Россия 24" и в котором он якобы "позволил оскорбительные" слова в адрес граждан и властей Молдавии.