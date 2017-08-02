Врач сообщил о 20 пострадавших при взрыве в Абхазии

СУХУМ, 2 авг — РИА Новости. Около 20 человек пострадали из-за взрыва на складе боеприпасов в селе Приморское в Абхазии, четверо поступили в Республиканскую больницу, передает агентство Sputnik Абхазия со ссылкой на заведующую терапевтическим отделением Республиканской больницы Анжелу Арчелия.

Ранее Sputnik Абхазия сообщило, что на складе в селе Приморское произошел взрыв.

"От взрывов в Приморском пострадали около 20 человек. К нам в Республиканскую больницу доставили только четверых, остальные в Гудаутской больнице. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает", — сказала Арчелия.