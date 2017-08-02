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В мире

Рогозин: попытка удара в Приднестровье наносится по российским военным

Сюжет:
Объявление Рогозина персоной нон грата в Молдавии (10)
19:0302.08.2017
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© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту в Молдавии. Архивное фотоРоссийский миротворец на блокпосту в Молдавии. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Спецпредставитель российского президента по Приднестровью вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что в нынешней ситуации вокруг миротворцев в непризнанной республике попытка удара наносится прежде всего по российским военнослужащим.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Вы абсолютно правильно сказали, если что и сдерживало от конфликта, не говоря уже о тех провокациях, которые имели место против Приднестровья — это, безусловно, миротворцы, которые надежно стоят", — сказал Рогозин в среду на встрече с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.

"Поэтому в нынешней ситуации… попытка удара наносится, прежде всего, по нашим военнослужащим… поэтому давайте как раз обсудим, как нам усилить миротворчество, усилить безопасность Приднестровья в данной ситуации", — добавил Рогозин.

Красносельский, в свою очередь, напомнил, что миротворческая операция проводится совместными усилиями: "с базовой составляющей российской, а также с приднестровскими и молдавскими миротворцами.

"Очень опасны решения конституционного суда Молдавии о том, что России следует покинуть Приднестровье, и решение парламента Молдавии о замене миротворческих сил России на гражданскую авиацию… Я вижу желание выгнать российский контингент с территории Приднестровья", — заявил лидер непризнанной республики.

По словам Красносельского, приднестровцы считают, что мира на протяжении последних 25 лет на территории непризнанной республики удавалось достичь только благодаря присутствию российских миротворцев. Решения конституционного суда и парламента Молдавии Красносельский назвал прямым путем к эскалации конфликта

Красносельский также наградил Рогозина юбилейной медалью "25 лет миротворческой операции в Приднестровье" за активное участие в восстановлении мира в регионе.

Ранее парламентская коалиция Молдавии утвердила декларацию о выводе российских военных из Приднестровья. Депутаты призвали Россию завершить вывод оружия и военной техники, но юридических обязательств документ не налагает. Кроме того, в декларации четко не прописано, касается ли этот документ миротворческого контингента, который находится в ПМР.

Посол Молдавии в РФ Андрей Негуца. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В 2017 году исполняется 25 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

На прошлой неделе ряду представителей России, включая гостей, направлявшихся в Приднестровье для участия в праздничных мероприятиях по случаю 25-летия миротворческой операции в регионе, был запрещен въезд в Молдавию. Кроме того, румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летела, в частности, делегация РФ во главе с Рогозиным.

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