Трамп заявил, что новый закон о санкциях сблизит Россию, Китай и КНДР

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Новый закон США о санкциях сблизит Россию, Китай и КНДР, считает президент США Дональд Трамп.

Ранее в среду Трамп подписал закон о санкциях против РФ, Ирана и КНДР, который ранее был принят подавляющим большинством членов конгресса. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

"Ограничивая гибкость исполнительной власти, этот закон затрудняет (заключение) США хороших сделок ради народа Америки и еще больше сближает Китай, Россию и Северную Корею", — говорится в заявлении Трампа.