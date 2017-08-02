Трамп: закон о санкциях может иметь негативные последствия для друзей США

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп считает, что подписанный им законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР может негативно сказаться на американском бизнесе, друзьях и союзниках США.

"Моя администрация ожидает, что конгресс не будет использовать этот неудачный закон.., чтобы помешать нашим усилиям по борьбе с любыми нежелательными последствиями закона для американского бизнеса, для наших друзей и союзников", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Трампа.

Ранее в среду представитель Белого дома подтвердил РИА Новости, что президент США Дональд Трамп подписал закон по санкциям. Сенат США в конце июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее палата представителей конгресса США приняла этот документ подавляющим большинством голосов (419-3), в сенате результаты голосования были идентичными: 98 голосов за и 2 против. Таким образом, у конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект.