В Бразилии начали рассматривать вопрос о запуске импичмента Темера

МЕХИКО, 2 авг – РИА Новости. Нижняя палата конгресса Бразилии в среду приступила к рассмотрению вопроса о запуске процедуры импичмента президента Мишела Темера, подозреваемого в коррупционных преступлениях.

Палата депутатов должна решить, разрешать ли верховному суду начать уголовный процесс против главы государства, сообщает канал Globovision. Чтобы процесс был начат, за него должны проголосовать две трети депутатов (342 из 513).

На улицы многих городов Бразилии с утра вышли многочисленные манифестации против Темера. В то же время опубликованные порталом Folha de Sao Paulo фотографии непосредственно от здания палаты депутатов свидетельствуют, что манифестаций там нет — в отличие от предыдущих важных голосований, в том числе в ходе процесса против Дилмы Роуссефф.

В случае одобрения процесса депутатами Темер должен быть отстранен от власти на 180 дней, в течение которых его дело будет рассматривать верховный суд. Если высшая судебная инстанция признает его виновным, Темер был окончательно смещен с поста главы государства — точно так же, как годом ранее его предшественница Роуссефф.

Обвинения в коррупции против президента были направлены в нижнюю палату конгресса в конце июня. Ранее генеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот официально выдвинул против Темера обвинение в "пассивной коррупции".

Расследование в отношении Темера ведется в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. Их встреча состоялась 7 марта. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.

Батиста заявил об участии Темера в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года. Он отметил, что в рамках этой схемы политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на политическую поддержку.