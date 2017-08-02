В Абхазии людей эвакуируют из района взрыва на складе боеприпасов

СУХУМ, 2 авг – РИА Новости. Делается все необходимое для обеспечения безопасности и эвакуации людей по периметру места взрыва в селе Приморское в Абхазии, точных данных по раненым и жертвам пока нет, заявил агентству Sputnik Абхазия премьер-министр Беслан Барциц.

"Горит склад Минобороны, точных данных по раненым и жертвам пока нет. По республиканской дороге ограничен проезд транспорта в виду возможности попадания осколков на трассу. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасность. О причинах пожара говорить пока рано", — сказал Барциц

По информации от Минобороны Абхазии, число пострадавших выясняется.

"Жертв нет, количество пострадавших выясняется. На месте находятся рабочие группы Минобороны и МЧС", — сказал пресс-секретарь ведомства Роланд Джоджуа.

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