В Абхазии прогремел взрыв на складе боеприпасов

Вид на побережье в Абхазии. Архивное фото

Вид на побережье в Абхазии. Архивное фото

СУХУМ, 2 авг — РИА Новости. Взрыв произошел на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское, жертв и пострадавших нет, передает агентство Sputnik Абхазия. © РИА Новости / Александр Уткин В Хабаровском крае загорелся склад с боеприпасами

"Произошел пожар на охраняемых складах, которые находятся выше сероводородного горячего источника. Причины выясняем. До сих пор взрываются снаряды", — сказал глава села Приморское Анзор Сакания.

Взрыв произошел примерно в 16.30 мск.

По данным агентства, склад находится вдали от населенных пунктов. Жертв и пострадавших нет. На месте работают группы Минобороны и МЧС, сообщил пресс-секретарь Минобороны Роланд Джоджуа.

По данным Генпрокуратуры, на место происшествия выехали руководители силовых структур.

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