Посла РФ в Молдавии уведомили об объявлении Рогозина персоной нон грата

КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии уведомило посла России в республике Фарита Мухаметшина о решении властей страны объявить персона нон грата российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, сообщается в опубликованном на сайте ведомства пресс-релизе.

В среду правительство Молдавии объявило российского вице-премьера персона нон грата. В министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии РИА Новости пояснили, что Рогозин объявлен персона нон грата на неопределенный срок, решение о снятии санкции с чиновника должно принимать правительство. В Госдуме РФ назвали это решение странным и невыверенным.

"Сегодня посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин был вызван в министерство иностранных дел и европейской интеграции в связи с недавними публичными заявлениями вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина", — заявили в МИДЕИ.

Согласовано сообщению ведомства, внимание российского диппредставителя обращено на недавнее интервью Рогозина телеканалу "Россия 24", в котором он позволил себе якобы "клеветнические оценки" в адрес Молдавии и ее граждан. Как добавили в МИДЕИ, "подобные заявления не вписываются в характер двусторонних отношений, которые Молдавия желает выстраивать с Российской Федерацией на основе взаимоуважения".

"Посол Фарит Мухаметшин был уведомлен о решении молдавских властей объявить Дмитрия Рогозина нежелательным лицом (персона нон грата – ред.) на территории нашей страны, с запретом въезжать и пересекать территорию Молдавии", — отметили в МИДЕИ.

В ведомстве подчеркнули, что "это решение прошло все внутренние институциональные процедуры и доведено до сведения российской стороны в соответствии с дипломатическими правилами".

Рогозин и президент Молдавии Игорь Додон должны были встретиться в республике на прошлой неделе. Однако румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны самолету российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.