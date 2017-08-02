Джабаров назвал решение Молдавии по Рогозину "политическим хамством"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Россия не оставит без ответа "политическое хамство" правительства Молдавии, объявившего вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

В среду правительство Молдавии объявило российского вице-премьера персоной нон грата. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции республики Андрея Галбура, соответствующая мера принята в связи с тем, что Рогозин сделал несколько заявлений, которые якобы "несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер". В министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии РИА Новости пояснили, что Рогозин объявлен персоной нон грата на неопределенный срок, решение о снятии санкции с чиновника должно принимать правительство. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал решение правительства Молдавии странным и невыверенным.

"Конечно, такое политическое хамство мы без внимания не оставим, у нас есть рычаги влияния на ситуацию, в том числе в экономической сфере", — отметил сенатор. Он подчеркнул, что должны быть "серьезные ответные шаги".

По словам Джабарова, правительство Молдавии, которому принадлежат реальные властные полномочия, пытается противодействовать растущему авторитету президента страны Игоря Додона, особенно перед парламентскими выборами. Объявление персоной нон грата Дмитрия Рогозина также лежит в русле противоречий с политикой Додона, "настроенного на сотрудничество с Россией", полагает законодатель.

Он считает, что до выборов в Молдавии отношения с Россией вряд ли улучшатся. "Ситуация с Рогозиным — это звенья одной большой провокации, чтобы столкнуть Россию и Молдавию", — сказал парламентарий.

Правительство не поддерживает позицию Додона на сближение с Россией, молдавские политики также обеспокоены возможной нормализацией ситуации вокруг Приднестровья, добавил он. "Им этого очень не хочется, тогда они перестанут представлять интерес для Европы, как очередной очаг напряженности", — заключил Джабаров.

Рогозин и президент Молдавии Игорь Додон должны были встретиться в республике на прошлой неделе. Однако румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны самолету российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.