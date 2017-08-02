Джабаров назвал решение Молдавии по Рогозину "политическим хамством"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Россия не оставит без ответа "политическое хамство" правительства Молдавии, объявившего вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Конечно, такое политическое хамство мы без внимания не оставим, у нас есть рычаги влияния на ситуацию, в том числе в экономической сфере", — отметил сенатор. Он подчеркнул, что должны быть "серьезные ответные шаги".
По словам Джабарова, правительство Молдавии, которому принадлежат реальные властные полномочия, пытается противодействовать растущему авторитету президента страны Игоря Додона, особенно перед парламентскими выборами. Объявление персоной нон грата Дмитрия Рогозина также лежит в русле противоречий с политикой Додона, "настроенного на сотрудничество с Россией", полагает законодатель.
Правительство не поддерживает позицию Додона на сближение с Россией, молдавские политики также обеспокоены возможной нормализацией ситуации вокруг Приднестровья, добавил он. "Им этого очень не хочется, тогда они перестанут представлять интерес для Европы, как очередной очаг напряженности", — заключил Джабаров.
Рогозин и президент Молдавии Игорь Додон должны были встретиться в республике на прошлой неделе. Однако румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны самолету российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.