СМИ узнали о возможности экстрадиции Саакашвили в Грузию

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. Экс-губернатора Одесской области, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выдадут Тбилиси, если в Киеве получат новый запрос о его экстрадиции, сообщило в среду издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Генеральной прокуратуре Украины.
На прошлой неделе Миграционная служба Украины сообщила, что президент страны лишил Саакашвили гражданства. Как заявили в администрации Порошенко, это произошло из-за того, что экс-губернатор указал недостоверные данные в заявке на получение документов. Сейчас бывший президент Грузии находится в США.
"Теперь, если он приедет, его оставят в нейтральной зоне аэропорта и заберут паспорт. Если же Миша как-то проберется на территорию Украины и будет соответствующий запрос из Грузии, придется принимать законное решение об экстрадиции", — говорится в статье.
В Генпрокуратуре отмечают, что причиной лишения гражданства стала именно миграционная анкета, где он не упомянул об уголовных делах, по которым проходил фигурантом.
В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после победы на президентских выборах Георгия Маргвелашвили. Прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной администрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.