СМИ узнали о возможности экстрадиции Саакашвили в Грузию

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. Экс-губернатора Одесской области, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выдадут Тбилиси, если в Киеве получат новый запрос о его экстрадиции, сообщило в среду издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Генеральной прокуратуре Украины.

Минюст Грузии ранее заявил, что Киев дважды отказывал в экстрадиции политика, на которого заведено несколько уголовных дел.

На прошлой неделе Миграционная служба Украины сообщила, что президент страны лишил Саакашвили гражданства. Как заявили в администрации Порошенко, это произошло из-за того, что экс-губернатор указал недостоверные данные в заявке на получение документов. Сейчас бывший президент Грузии находится в США.

"Теперь, если он приедет, его оставят в нейтральной зоне аэропорта и заберут паспорт. Если же Миша как-то проберется на территорию Украины и будет соответствующий запрос из Грузии, придется принимать законное решение об экстрадиции", — говорится в статье.

В Генпрокуратуре отмечают, что причиной лишения гражданства стала именно миграционная анкета, где он не упомянул об уголовных делах, по которым проходил фигурантом.

"Он заведомо внес ложные сведения. Он же мог перечислить уголовные производства и написать, что это политическое преследование — таким образом с себя ответственность перебросил бы на миграционную службу", — рассказал источник.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после победы на президентских выборах Георгия Маргвелашвили. Прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной администрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.